Imunita dieťaťa je dostatočná, aby povinné očkovanie zvládlo.Vakcíny v skutočnosti dostávajú do tela dieťaťa len veľmi malé množstvá antigénov, čo sú látky, na ktoré reaguje imunitný systém. Prípadne sú to oslabené patogény, s ktorými si telo ľahko poradí.

Predpokladá sa, že ľudia sú schopní odpovedať na 1 000 000 000 až 10 000 000 000 takýchto podnetov, teda na takéto antigény. Podrobnejšie informácie

Pri prepočte na antigény vo vakcinách by to znamenalo, že každé dojča dokáže zvládnuť asi desaťtisíc vakcín v rovnakom čase - ak rátame so stovkou antigénov v každej vakcíne. V súčasnosti však nové a moderné vakcíny obsahujú oveľa menej ako 100 antigénov (v minulosti mala vakcína proti kiahňam 200 antigénov, celobunková vakcína proti čiernemu kašľu 3000 antigénov, v súčasnosti má hexavakcína spolu s vakcínou na pneumokokové invazívne ochorenia len 35 antigénov, vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke 24 antigénov).

Znamená to, že ak podávame dojčaťu naraz desať vakcín, imunitný systém sa stále „vyčerpá“ len na zanedbateľnej úrovni. V skutočnosti majú deti oveľa lepšiu schopnosť brániť sa, než zvyčajne predpokladáme. A to vrátane schopnosti zvládnuť vakcíny. Podrobnejšie informácie Podrobnejšie informácie

Ako je to možné?

V maternici je prítomných len veľmi málo antigénov, látok, proti ktorým sa bráni imunitný systém. Od okamihu pôrodu však u detí dochádza k rozvoju aktívnej imunity, pretože pri pôrode sa deti dostávajú z relatívne sterilného prostredia maternice do sveta plného baktérií a iných mikroorganizmov.

Pri prechode krčkom maternice a pôrodným kanálom sa zrazu dostanú do prostredia, kde je veľké množstvo cudzích mikroorganizmov. No už dojčatá sú na toto stretnutie dobre pripravené, nie však dokonale. Deti do dvoch rokov však majú problémy s niektorými druhmi nákazy (situácie, keď je potrebná B-bunková odpoveď na polysacharidy). Baktérie, ktoré to dokážu využiť (sú obalené polysacharidom), ako sú pneumokoky, meningokoky, hemofily a podobné, majú výhodu. Deti si nedokážu vytvárať protilátky a ochorenie sa obyčajne končí komplikáciami alebo úmrtím. Preto vedci a lekári vyvinuli konjugované vakcíny. Podrobnejšie informácie